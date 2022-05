Parigi, 31 mag. - (Adnkronos) - Impresa di Martina Trevisan che vola in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne fiorentina, numero 59 del mondo, supera la 19enne canadese Leylah Fernandez, numero 18 del ranking Wta e 17 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 6-3 in due ore e 21 minuti.