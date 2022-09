Londra, 22 set. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: Roger Federer giocherà la sua ultima partita nel circuito disputando il doppio di Laver Cup insieme a Rafa Nadal. Lo svizzero, che proprio una settimana fa aveva annunciato il ritiro dal tennis al termine della competizione che vedrà opposte Europa e Mondo, farà dunque coppia con l'amico e rivale di una vita, quaradue Slam in due.

Rafa e Roger hanno già giocato in doppio in Laver Cup nella prima edizione del 2017, quando batterono gli americani Querrey e Sock. Anche in questo caso gli avversari saranno statunitensi, con il confermato Sock al quale verrà affiancato Tiafoe. Per sabato è invece previsto l'esordio di Matteo Berrettini, che secondo i piani previsti, sostituirà in singolare proprio Federer.

Tutta la Laver Cup sarà trasmessa da Eurosport, canale 210 Sky e disponibile anche su SkyGo. Questo il programma di venerdì 23 settembre. Casper Ruud (Europa) vs Jack Sock (Mondo); Stefanos Tsitsipas (Europa) vs Diego Schwartzman (Mondo); Andy Murray (Europa)vs Alex De Minaur (Mondo); Roger Federer/Rafael Nadal (Europa) vs Jack Sock/Frances Tiafoe (Mondo).