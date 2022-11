Milano, 10 nov. - (Adnkronos) - Brandon Nakashima supera agevolmente Francesco Passaro per 4-3 (7-4), 4-2, 4-1 e raggiunge così le semifinali alle Next Gen ATP Finals. Il tennista di San Diego, già vincitore dei primi due match del Gruppo Verde, chiude in bellezza con una vittoria netta su Passaro, che esce dalla competizione. Nakashima gioca un match di grande qualità, in linea con quanto fatto nel corso della stagione, piegando il perugino in 61 minuti.

“So che ha avuto una grande stagione. Credo di aver alzato molto il livello oggi", spiega Nakashima al termine dell'incontro. “È stato bello dare continuità a quanto fatto ieri. Tornare qui e giocare ancora bene è stato bellissimo”. Con la vittoria di oggi, lo statunitense vince il Gruppo Verde e sfiderà uno tra Lorenzo Musetti e Jack Draper nel penultimo atto di venerdì. Il secondo del girone, Jiri Lehecka, se la dovrà vedere con il vincitore del Gruppo Rosso Dominic Stricker.