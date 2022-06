Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - Rafael Nadal vola in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Lo spagnolo, numero 5 del mondo e del seeding, sconfigge il campione in carica, il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7-4) dopo 4 ore e 11 minuti. Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Il 59° confronto tra Nadal e Djokovic non ha tradito le attese. Una lotta durata oltre quattro ore, in cui ha vinto il re della terra rossa, capace di non mollare un punto nemmeno nelle situazioni più disperate e di volare in semifinale. Lo spagnolo, 13 volte vincitore al Roland Garros, ha salvato due set point nel quarto set, dominando poi il decisivo tie-break. Niente da fare per Djokovic, apparso troppo spesso in balia delle giocate del rivale. Nadal attende ora in semifinale il tedesco Sascha Zverev, numero 3 del mondo e terza testa di serie: la caccia al 14° trionfo sullo Chatrier è appena cominciata.