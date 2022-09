New York, 7 set. - (Adnkronos) - Caroline Garcia vola in semifinale allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La 28enne francese, numero 17 del mondo e del seeding, sconfigge la 18enne statunitense Coco Gauff, numero 12 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 39 minuti. Garcia affronterà in semifinale la coetanea tunisina Ons Jabeur, numero 5 del mondo e quinta testa di serie.