New York, 30 ago. - (Adnkronos) - Prima grande sorpresa nel tabellone maschile dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il greco, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, perde contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 94 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 in due ore e 43 minuti.