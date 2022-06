Londra, 27 giu. - (Adnkronos) - Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurra, numero 73 del mondo, cede alla statunitense Ann Li, numero 67 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 6-4 in poco più di un'ora di gioco.