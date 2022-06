Londra, 29 giu. - (Adnkronos) - Ugo Humbert la combina grossa prima del match di secondo turno a Wimbledon contro Casper Ruud, numero 6 del mondo e terza testa di serie, valido per il 2° turno di Wimbledon. Il francese, numero 112 del ranking Atp, entra in campo con la sacca, ma al momento di aprirla, si accorge di non avere con sé le racchette. Chiesto l'intervento del supervisor, le racchette arrivano regolarmente dopo qualche minuto di attesa, tra gli applausi del pubblico. Il match comincia e Humbert lo vince a sorpresa in 4 set, per 3-6, 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e 40 minuti.