Londra, 6 lug. - (Adnkronos) - Elena Rybakina è la quarta e ultima semifinalista di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club a Londra. La kazaka, numero 23 del mondo e 17 del seeding, sconfigge l'australiana Ajla Tomljanovic, numero 44 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3 in un'ora e 52 minuti. Rybakina sfiderà domani la romena Simona Halep, numero 18 del mondo e 16 del tabellone. Nell'altra semifinale la tunisina Ons Jabeur, numero 2 Wta e terza testa di serie, affronterà la tedesca Tatjana Maria, numero 103 delle classifiche mondiali.