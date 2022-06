Londra, 23 giu. - (Adnkronos) - Chiuse le qualificazioni a Wimbledon, terzo Slam del 2022, al via il 27 giugno all’All England Club. Diventano sei i rappresentanti nel tabellone maschile: oltre a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, si è aggiunto Andrea Vavassori. Il 27enne piemontese entra per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam in singolare. Vavassori, numero 255 del ranking Atp, ha battuto in rimonta il ceco Zdenek Kolar, numero 120 del mondo per 6-7, 7-6, 6-1, 7-6 in tre ore e mezza di partita. Niente da fare invece per Andrea Seppi (sconfitto dello slovacco Lukas Klein) e per Salvatore Caruso (battuto dallo spagnolo Bernabé Zapata Miralles).