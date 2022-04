Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 2 ore fa Tennis: Wta Madrid, Giorgi spreca un match-point ed esce al primo turno contro Pegula Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Madrid, 29 apr. - (Adnkronos) - Camila Giorgi spreca un match point sul 5-3 nel terzo set ed esce di scena al primo turno del torneo Wta 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.575.560 euro). L'azzurra, numero 31 del mondo, cede alla statunitense Jessica Pegula, numero 14 Wta e 12 del seeding, con il punteggio di 7-5, 2-6, 7-5 in due ore e 38 minuti.

