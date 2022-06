Nottingham, 7 giu. -(Adnkronos) - Esordio vincente per Camila Giorgi al torneo Wta 250 di Nottingham (erba, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e terza testa di serie, supera la britannica Sonay Kartal, numero 270 del ranking Wta e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 20 minuti.