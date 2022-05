Rabat, 19 mag. - (Adnkronos) - Sarà Lucia Bronzetti l'avversaria di Martina Trevisan in un inedito derby azzurro in semifinale al torneo Wta 250 di Rabat (terra, montepremi 251.750 dollari). La 23enne di Villa Verucchio, numero 83 del ranking, si è imposta per 6-1, 3-6, 7-6 (7-5), dopo una battaglia di quasi due ore e tre quarti, sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 48 del mondo e terza favorita del seeding.