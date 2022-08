Toronto, 10 ago. - (Adnkronos) - Esordio vincente per la campionessa in carica Camila Giorgi nel 'National Bank Open', torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, in Canada. La 30enne di Macerata, numero 29 del mondo, ha battuto per 7-6 (7-0), 6-2, in un’ora e 49 minuti di partita, la 19enne britannica Emma Raducanu, numero 10 del ranking Wta e 9 del seeding, campionessa in carica agli Us Open, non accompagnata dal suo nuovo coach, Dmitry Tursunov, che tante polemiche ha suscitato in Gran Bretagna. Per Giorgi è stata la 16esima vittoria in carriera contro una top ten.