Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 7.07 dall'Ingv in provincia di Pesaro Urbino. La magnitudo provvisoria, secondo quanto riferisce l'Ingv via twitter, è 5,7 e l'epicentro sarebbe sulla costa marchigiana a una profondità di 8 km.

Al momento non sono arrivate alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco richieste di soccorso né segnalazioni di danni dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 registrata alle ore 7.07 sulla Costa Adriatica marchigiana.