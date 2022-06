Roma, 3 giu. - (Adnkronos/Washington Post) - Titolo Tesla in caduta verticale (-8,70% a metà seduta, a 707 dollari) dopo la mail che il fondatore Ceo Elon Musk ha inviato al management, in cui il vulcanico imprenditore afferma di avere una "pessima sensazione" sull'economia e anticipa la volontà di tagliare il 10% dei posti di lavoro della casa automobilistica (pari a una riduzione di circa 10 posti) oltre a un congelamento delle assunzioni. L'e-mail arriva pochi giorni dopo che Musk era tornato a fare notizia dichiarando che "il lavoro a distanza non è più accettabile" e ordinando ai dipendenti di Tesla e della compagnia spaziale SpaceX di tornare in ufficio "almeno" 40 ore a settimana o di trovare un nuovo posto di lavoro.

Le 'sensazioni' di Musk si sommano ai timori di recessione espressi da manager del calibro di Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, che questa settimana è passato dalla previsione di nubi tempestose economiche alla stima di "un uragano" in arrivo per via delle "distorsioni" all'economia provcate dalla corsa dell'inflazione.

Peraltro un ridimensionamento della forza lavoro di Tesla sarebbe parallelo anche a tagli più ampi in atto nel settore tecnologico che a maggio ha perso più di 15.000 posti, un livello non più visto dai primi giorni della pandemia, secondo i dati dell'osservatorio di Layoffs.fyi. Un blocco delle assunzioni è stato annunciato da giganti della Silicon Valley come Twitter e Meta, mentre Netflix, Salesforce, Robinhood e PayPal sono stati tra le decine di aziende che hanno ridotto la forza lavoro nelle ultime settimane. Ad oggi Tesla aveva 5.000 posizioni di lavoro aperte su LinkedIn, a ogni livello. Ma le polemiche sulle prospettive di Tesla si innestano sullo scenario ancora 'aperto' relativo alla possibile acquisizione da parte di Musk del social media Twitter, per la quale l'imprenditore offre circa 44 miliardi di dollari (ponendo come garanzia proprio un pacchetto di azioni Tesla). Dai 1200 dollari di inizio 2022 il titolo Tesla ha perso circa il 40%.