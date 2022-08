Larnaca, 28 ago. - (Adnkronos) - Jessica Rossi e Daniele Resca sono i nuovi Campioni Europei del Mixed Team di Fossa Olimpica. La poliziotta di Crevalcore ed il Carabiniere di Pieve di Cento sono saliti sulla vetta del podio della kermesse continentale in svolgimento a Larnaca (Cipro) con una prova di carattere. Secondi migliori in qualificazione con lo score di 144/150, nel medal match per l’oro e l’argento si sono confrontati con i turchi Oguzan Tuzun e Safiye Sariturk Temizdemir, primi provvisori con 147. Un duello senza storia, dominato dalla coppia italiani con un netto e definitivo 6 a 0.

“Bello bello – ha dichiarato Rossi – Dopo la Green Cup di luglio a Todi, ci contavamo di poter sparare insieme all’Europeo. Siamo cresciuti insieme e ci alleniamo tutti i gironi insieme, avevamo già visto di saperci sostenere a vicenda” e Daniele Resca ha aggiunto, interrompendo la compagna di squadra “e divertirci. Sono super felice. Abbiamo fatto una ottima preparazione, siamo arrivati pronti per fare bene e secondo me ce lo siamo davvero meritati questo titolo”.