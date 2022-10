Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - La crescita verticale dei rendimenti nelle ultime aste fa volare il Rendistato: a settembre infatti l'indice elaborato dalla Banca d'Italia che rileva la media dei rendimenti medi lordi dei titoli pubblici a reddito fisso, si attesta all'3,454%, in netto rialzo rispetto al 2,573% registrato ad agosto. Si tratta del valore più alto degli ultimi 9 anni: bisogna infatti risalire a settembre 2013 per trovare un dato superiore (3,557%). A gennaio il valore si attestava allo 0,780% mentre a dicembre 2020 è stato registrato il minimo storico allo 0,252%, con rendimenti negativi per titoli con maturità fino a 4 anni e 6 mesi.