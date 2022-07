Roma, 13 lug. -(Adnkronos) - Rendimenti in netto calo nelle aste con cui il Tesoro ha collocato un totale 7 miliardi di Btp a 3, 7 e 15 anni. In dettaglio sono stati collocati 3,25 miliardi di titoli in scadenza ad agosto 2025, con un rendimento sceso all'1,84%, in calo di 120 punti base rispetto alla precedente asta e una domanda di 5,1 miliardi. Per il titolo in scadenza a giugno 2029 sono stati collocati 2,5 miliardi, con un rendimento al 2,76%, in discesa di 99 punti base e una domanda per 3,95 miliardi. Collocati anche 1,25 miliardi di buoni del Tesoro a 15 anni, con scadenza 2038, con un rendimento lordo del 3,45%.