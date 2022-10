Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Il Tesoro ha collocato in quattro aste 8,75 miliardi di euro in Btp con scadenze da 3 a 30 anni. Lo comunica la Banca d'Italia. In dettaglio, nella prima di Btp a 3 anni, a fronte di una richiesta pari a quasi 5,61 miliardi, ne sono stati assegnati 3,75 miliardi (rapporto di copertura 1,50) con rendimento lordo al 3,57%, in aumento di 80 punti base. Nella seconda asta di titoli a 7 anni, a fronte di una richiesta pari a quasi 4 miliardi, ne sono stati assegnati 2,75 miliardi (rapporto di copertura 1,45) con rendimento lordo al 4,25%, in aumento di 74 punti base. Nella terza asta a 15 anni a fronte di una richiesta pari a quasi 1,57 miliardi, ne è stato assegnato 1 miliardo (rapporto di copertura 1,57) con rendimento lordo al 4,82%. Infine, nell'ultima asta a 30 anni, a fronte di una richiesta pari a 1,9 miliardi, ne sono stati assegnati 1,25 miliardi (rapporto di copertura 1,52) con rendimento lordo al 4,78%.