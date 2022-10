Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - Un protocollo di legalità per il monitoraggio delle opere di dragaggio del porto di Trapani. A firmarlo oggi, alle 16 nei saloni di rappresentanza della Prefettura, saranno il prefetto Filippina Cocuzza e il presidente dell’Autorità portuale, Pasqualino Monti, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine. I lavori rientrano nel programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Pnrr. L'obiettivo del protocollo è prevenire e contrastare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel corso della realizzazione dell'opera e verificare la sicurezza e la regolarità nei cantieri.

Il protocollo di legalità sarà sottoscritto anche dall’Ispettorato territoriale del lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, che saranno anche componenti dell’apposito Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, coordinato dalla Prefettura. "L’importanza delle previsioni e degli impegni previsti nel documento rafforzano l’azione di prevenzione contro i tentativi di indebita interferenza e di infiltrazione mafiosa, anche a garanzia delle stesse imprese e della loro sana operatività - si legge in una nota della Prefettura di Trapani -. Al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nell’esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all’art.91 del Codice antimafia sarà esteso a tutti i soggetti appartenenti alla 'filiera delle imprese' che parteciperanno alla realizzazione del progetto".