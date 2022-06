Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - Chiara Pellacani chiude al quarto posto la finale del trampolino da un metro ai campionati del mondo di Budapest. La 19enne romana termina con 269.25 punti una prova sensazionale, nella quale spiccano un salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (58.50) superbo in tutte e tre le fasi (presalto, avvitamento ed ingresso) e un salto mortale e mezzo indietro carpiato elegantissimo (51.75). Davanti all'azzurra, quarta fin dalla routine iniziale , ci sono la giovane cinese Yajie Li d'oro con 300.85, la statunitense Sarah Bacon seconda con 276.65 e la canadese Mia Vallee, brava a sfruttare l'alto coefficiente dei tuffi presentati, bronzo con 276.60.

"Esco dall'acqua senza rimpianti e con la consapevolezza di aver disputato una grande gara: non me l'aspettavo proprio -sottolinea Pellacani-. Essere la migliore tra le europee vuol dire molto, soprattutto a quaranta giorni da Roma 2022. Mi sento bene e mi sto divertendo".