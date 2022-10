Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Marco Bellavia non sarà presente in studio questa sera al 'GfVip'. A quanto apprende l’Adnkronos, contrariamente a quanto annunciato da Federica Panicucci nel suo spazio dedicato al reality nel corso di 'Mattino Cinque' dove annunciava che ''questa sera Marco Bellavia romperà il silenzio e parlerà ad Alfonso Signorini, ci saranno rivelazioni clamorose'', l’ex conduttore di ‘Bim Bum Bam’ non ci sarà.