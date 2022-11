Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Il popolare conduttore americano David Letterman si è recentemente recato a Kiev per intervistare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta il sito specializzato 'Hollywood Reporter'. Mentre il presidente guida gli sforzi del suo paese nella lotta contro la Russia, e lo scontro tra le due nazioni è al suo decimo mese, il popolare conduttore realizzerà un'intervista faccia a faccia, che si svolgerà come un episodio autonomo della trasmissione 'My Next Guest Needs No Introduction' (Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni, ndr) prima della fine dell'anno (non è stata fissata una data specifica).

L'intervista sarà la prima dello spettacolo con un capo di stato in carica. Letterman ha intervistato l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel primo episodio di My Next Guest nel 2018. Zelensky è lui stesso un ex comico e star della tv, dopo aver interpretato il ruolo principale in una serie comica intitolata 'Servant of the People' - su un insegnante di storia che viene eletto presidente dell'Ucraina - prima di correre e vincere le elezioni presidenziali del 2019.

La trasmissione di Letterman è strutturata con lo schema di interviste di lunga durata tra il conduttore e un ospite. Le quattro stagioni e i 24 episodi dello show, prodotto dalla Letterman's Worldwide Pants, Inc. e Jax Media, hanno visto la partecipazione di artisti del calibro di Will Smith, Tina Fey, Kim Kardashian, Lizzo, Howard Stern e Malala Yousafzai, tra gli altri. Non si sa ancora se ci sarà una quinta stagione.