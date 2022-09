Mosca, 27 set. (Adnkronos/Dpa) - Decine di migliaia di russi hanno lasciato il Paese da quando è stata annunciata quasi una settimana fa la mobilitazione parziale dell'esercito russo. Secondo l'agenzia Interfax, che cita il dipartimento per l'immigrazione del ministero dell'Interno kazako, dal 21 settembre circa 98.000 cittadini russi sono entrati in Kazakistan e più di 8.000 hanno ricevuto un numero di identificazione personale, che è un prerequisito per la registrazione e l'apertura di conti bancari nell'ex repubblica sovietica.

Dall'inizio di aprile, più di 93.000 cittadini russi hanno ricevuto numeri di identificazione e più di 4.000 hanno ricevuto permessi di soggiorno per il Kazakistan.