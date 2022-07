Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta valutando 1.300 proposte di 800 aziende per la produzione di armi innovative per l'Ucraina. Nelle prossime settimane, il Pentagono intende decidere riguardo la possibile produzione di armi per l'Ucraina, oltre che per l'esercito americano. Le proposte che il Pentagono prenderà in considerazione dovrebbero includere armi per la difesa aerea, anticarro, antiuomo, per la difesa costiera, sistemi aerei senza pilota, controbatteria e comunicazioni sicure che sono state identificate come fondamentali per le esigenze militari dell'Ucraina. Il Ministero della Difesa statunitense vaglierà soltanto i progetti in grado di essere realizzati in 30 giorni o, per i più complessi, in 180 giorni.