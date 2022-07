Atene, 26 lug. (Adnkronos) - L'ambasciatore russo in Grecia Andrey Maslov ha affermato che al momento le relazioni tra Mosca e Atene "sono completamente distrutte, non c'è cooperazione, né contatti".

"Dalla fine di febbraio, le nostre relazioni bilaterali sono state completamente distrutte, non esistono più. Non c'è collaborazione, nessun contatto con la parte greca", ha detto Maslov in onda sul canale televisivo Rossiya-24.

"In una parola - ha aggiunto il diplomatico - letteralmente nel giro di pochi giorni, tutti gli sviluppi, l'intera ricca gamma di relazioni bilaterali che si erano accumulate in molti decenni, sono state annullate".