Roma, 20 giu. (Adnkronos) - I vigili del fuoco e i soccorritori continuano a cercare di spegnere l'incendio al deposito di petrolio colpito da missili russi due giorni fa. Lo ha reso noto su Telegram il presidente del consiglio regionale Nikolai Lukashuk.

"Sono in corso i lavori per spegnere il serbatoio in fiamme e smaltire i detriti", ha scritto, aggiungendo che nella tarda serata di ieri le truppe russe hanno sparato con l'artiglieria su Velyka Kostromka, causano l'incendio di una casa privata e il danneggiamento di alcune infrastrutture.