Leopoli, 10 ott. (Adnkronos) - "Un'esplosione è stata registrata in un'importante infrastruttura a Leopoli. Sul posto sono al lavoro i tecnici. Le centrali termoelettriche cittadine hanno momentaneamente sospeso la produzione di energia". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy, aggiungendo che "un terzo dei semafori non funziona. Dopo che l'allarme sarà terminato, le autorità di regolamentazione lavoreranno negli incroci cittadini più importanti".

Anche il capo dell'Amministrazione regionale militare Maksym Kozytskyi ha riferito di attacchi contro le infrastrutture energetiche nella regione di Leopoli. Problemi con la fornitura di elettricità dopo gli attacchi missilistici russi sono stati segnalati in diverse regioni, in particolare nelle regioni di Khmelnytskyi e Zhytomyr.