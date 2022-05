Washington, 12 mag. (Adnkronos) - Biscotti gialli e blu, i colori della bandiera ucraina, serviti ai tavoli dell'elegantissima serata di gala all'Atlantic Council di Washington, dove sono stati premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni, Claudio De Scalzi. Una serata dove con forza si è fatto spazio il tema della guerra in Ucraina, complice il toccante videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky, accolto da una standing ovation e un applauso lunghissimo del parterre selezionatissimo per la serata.

Una curiosità: al tavolo del premier -che ha da poco lasciato la sala dell'Anthem diretto a Roma- figurava tra i commensali Franco Nuschese, una celebrità a Washington con il suo 'Cafè Milano', tempio della ristorazione di Georgetown e molto più. Il celebre locale situato in Prospect Street è infatti considerato il cuore pulsante della politica statunitense, con un'anima rigorosamente super partes poiché nelle sue sale transitano indifferentemente politici repubblicani e democratici -Barack Obama ha festeggiato nel locale di Nuschese il diploma della figlia-, oltre alle più grandi celebrità statunitensi di passaggio a Washington.