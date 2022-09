Kiev, 26 set. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno bombardato cinque distretti della regione di Kharkiv, provocando il ferimento di 6 persone. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov, precisando che, "secondo il Centro regionale per l'assistenza medica di emergenza, sei persone sono state ricoverate in ospedale".

Nel villaggio di Zaliznychny, nel distretto di Chuguyiv, ha aggiunto Sinegubov, i bombardamenti hanno provocato un incendio in una delle aziende agricole.