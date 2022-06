Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Il Canada ha imposto sanzioni a 22 persone e a 4 società russe. La decisione è stata presa in risposta all'invasione dell'Ucraina, come riporta il sito web del governo canadese. L'elenco delle sanzioni include funzionari delle istituzioni finanziarie russe e membri delle loro famiglie, nonché istituzioni finanziarie e banche. La prima nella lista delle persone è la campionessa olimpica Alina Kabayeva, direttrice generale del National Media Group e, secondo vari media, compagna e madre dei figli di Putin.

"Per ogni azione del presidente Putin volta a minare l'integrità territoriale dell'Ucraina, il Canada adotterà senza esitazione le contromisure appropriate", ha affermato il ministro degli Esteri canadese Melanie Jolie.