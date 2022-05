Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo pagherà gli stipendi in sospeso ai dipendenti della Superjet International, società italiana con sede a Venezia. Lo fa sapere il gruppo, che ha deciso di "far sentire la propria vicinanza ai dipendenti della Superjet e alle loro famiglie mettendo a disposizione le risorse necessarie per ricevere, nel più breve tempo possibile, gli stipendi in sospeso".

Intesa Sanpaolo, al contempo, "confida nel tempestivo completamento dell’iter autorizzativo in corso presso le autorità competenti, promosso dalla Superjet International nelle scorse settimane e finalizzato allo sblocco dei propri conti correnti attualmente non utilizzabili in ragione delle sanzioni applicate dalla Comunità Europea", sottolinea la banca.



Con questa soluzione, "sarà intanto possibile per i dipendenti dell’azienda veneta ricevere rapidamente il pagamento degli stipendi, in una fase di particolare complessità per l’economia delle famiglie".