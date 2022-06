Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Nei distinguo in maggioranza su un nuovo invio di armi all'Ucraina "bisogna capire alcuni esponenti, se si parla il lunedì, il giovedì o la domenica, se qualcuno poi cambia idea. Vediamo alla prova dei fatti, c'è la possibilità di confrontarsi in Parlamento su una risoluzione, io spero che ci saranno comportamenti conseguenti e coerenti". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando a Todi per un appuntamento elettorale, risponde alle domande dei cronisti, con una stilettata che sembra diretta alla Lega di Matteo Salvini.

"Io l'ho detto sin dall'inizio, abbiamo assicurato il primo sostegno all'Ucraina e condannato la Russia e l'aggressione di Putin. Ma adesso dobbiamo imprimere una svolta e l'Italia deve esserne protagonista, confermando sì la nostra collocazione euroatlantica, ma anche all'interno di un'alleanza ampia bisogna che qualcuno si faccia protagonista" di "un indirizzo politico" che coinvolga "tutti, soprattutto, quel che più importante, le parti belligeranti. Dobbiamo essere tutti concentrati per imprimere questa svolta che porti a un orizzonte di pace".