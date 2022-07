Riga, 15 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Commissione europea assegnerà un totale di 63,5 milioni di euro alla Lettonia affinché la nazione baltica rafforzi la protezione del suo confine terrestre con la Bielorussia. Questo aiuto finanziario sarà utilizzato per monitorare il confine con il paese vicino attraverso moderni sistemi di sorveglianza, come riportato dal Ministero dell'Interno in Lettonia.

Le autorità lettoni hanno inoltre sottolineato che, nell'ambito del rafforzamento del confine, sarà eretta una barriera fisica, in questo caso finanziata dal governo del Paese. La Lettonia condivide con la Bielorussia un confine terrestre di poco più di 170 chilometri, Paese non appartenente all'Unione Europea e stretto alleato della Russia.