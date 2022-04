Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 20 aprile 13:30 **Ucraina: difensori Mariupol ignorano ultimatum russo** Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Kiev, 20 apr. (Adnkronos) - Il nuovo ultimatum delle forze russe agli ultimi difensori di Mariupol entro le 14 ora locale è passato senza che vi sia alcun segnale di resa delle forze ucraine asserragliate nell'acciaieria Azovstal. Lo sottolineano il Guardian e la Bbc.

