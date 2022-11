Washington, 7 nov. (Adnkronos) - Un cittadino statunitense è morto di recente in Ucraina. Lo ha confermato un portavoce del Dipartimento di Stato americano. "Possiamo confermare la morte di un cittadino statunitense in Ucraina", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, aggiungendo di essere "in contatto con la famiglia e forniamo tutta l'assistenza consolare possibile. Per rispetto della privacy della famiglia in questo momento difficile, non abbiamo altro da aggiungere".

Il portavoce non ha fornito dettagli sull'identità della persona morta o sulle circostanze del decesso. Si tratta del sesto americano morto in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa.