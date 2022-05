Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore gli artificieri hanno eseguito 226 controlli in tutto il territorio ucraino, disinnescando 685 ordigni esplosivi in un territorio di 196 ettari. Dall'inizio dell'invasione russa sono stati disinnescati 110 mila 593 ordigni esplosivi, di cui 1975 bombe lanciate da aerei, in un territorio di 21 mila 709 ettari. Lo rende noto il Servizio di emergenza di Stato ucraino.