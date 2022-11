Kiev, 11 nov. (Adnkronos) - Il ponte Antonovsky sul fiume Dnpr, a Kherson, è stato parzialmente distrutto. Lo riportano media ucraini e russi. In particolare, il giornalista russo della Komsomolskaya Pravda, Oleksandr Kots, ha pubblicato su Telegram un video della distruzione del ponte, al quale mancano due campate.

Al momento non ci sono commenti ufficiali da parte delle autorità locali e della leadership politico-militare dell'Ucraina in merito alla distruzione del ponte.