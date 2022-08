Londra, 24 ago. (Adnkronos) - L'ingresso principale dell'ufficio del Primo Ministro britannico, al 10 di Downing Street, a Londra, è stato decorato con i colori della bandiera nazionale ucraina, con girasoli e ortensie blu, in onore del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina.

"Il girasole è il fiore nazionale dell'Ucraina... È diventato un potente simbolo di stabilità e unità per gli ucraini che continuano a resistere all'aggressione russa. La Gran Bretagna sarà vicina agli amici ucraini, ora e in futuro", ha affermato su Facebook il premier britannico Boris Johnson, sottolineando di "non aver mai dubitato per un momento della vittoria dell'Ucraina" perché "sulla terra non esiste una forza che possa vincere il patriottismo di 44 milioni di cittadini".

In onore del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, la canzone "Stefania", con la quale la band Kalush ha vinto l'Eurovision Song Contest di quest'anno, è stata suonata anche in Gran Bretagna dalla banda della Guardia Scozzese.