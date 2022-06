Berlino, 6 giu. (Adnkronos) - Fra le cinque persone morte nell'incidente ferroviario di venerdì a Garmisch-Partenkirchen, in Germania, vi sono anche due profughe ucraine, fuggite dalla guerra in Baviera con i loro figli. La quinta vittima identificata è un ragazzo di 14 anni tedesco, ha reso noto il ministro degli Interni bavarese, Joachim Herrmann. Una persona ferita sta lottando per la vita. La causa dell'incidente non è ancora stata determinata.