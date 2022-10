Mosca, 26 ott. (Adnkronos) - La Duma di Stato della Federazione Russa ha adottato emendamenti alla legislazione che consentono la mobilitazione dei cittadini condannati per reati gravi. Lo ha reso noto l'agenzia russa Interfax, precisando che i deputati russi hanno consentito la mobilitazione per la guerra dei condannati per omicidio, rapina e traffico di droga.