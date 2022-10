Canberra, 26 ott. (Adnkronos) - L'esercito australiano a gennaio addestrerà le forze ucraine in Gran Bretagna. Secondo l'emittene Abc, un contingente fino a 70 membri del personale dell'Australian Defence Force (Adf) parteciperà all'addestramento multinazionale guidato dal Regno Unito noto come Operazione Inteflex. Questo impegno fa parte del secondo pacchetto di sostegno annunciato dal governo australiano, che include altri 30 veicoli Bushmaster.

"L'Australia è stata inequivocabile nel suo sostegno bipartisan all'Ucraina e nella sua condanna del presidente Putin. Continueremo a difendere la libertà e la democrazia", ​​ha affermato il primo ministro australiano Anthony Albanese.

"I nostri soldati prenderanno parte a un importante programma di addestramento nel Regno Unito per aiutare a preparare i loro compagni ucraini a combattere l'aggressione ingiustificata e illegale della Russia", ha detto il segretario australiano alla Difesa Richard Marles.