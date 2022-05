Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - Il prezzo dei fertilizzanti è destinato a triplicare in breve tempo. Un'emergenza nell'emergenza, per l'Africa che già fa i conti con la crisi alimentare innescata dal blocco dei porti, dunque del grano, in Ucraina. A lanciare l'allarme fertilizzanti -legata a doppio filo con la produzione russa, bielorussa e ucraina dei concimi - è Machy Sall, presidente dell'Unione africana, intervenuto al summit straordinario del Consiglio Europeo in corso a BRuxelles.