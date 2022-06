Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Navi battenti bandiera russa stanno trasportando grano dall'Ucraina alla Siria. Lo testimonierebbero le immagini satellitari della società Maxar, in particolare alcune foto di maggio di due navi da carico russe nel porto di Sebastopoli e cariche di grano. Pochi giorni dopo, come si vede in altre foto, le stesse navi avrebbero attraccato in Siria.