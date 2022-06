Roma, 28 giu. (Adnkronos) - La Francia invierà all'Ucraina "quantità significative" di veicoli corazzati e veicoli di supporto di fabbricazione francese, noti come Vab. "Per muoversi rapidamente nelle aree sotto il fuoco nemico, gli eserciti hanno bisogno di veicoli blindati", ha detto il ministro delle Forze armate francesi Sébastien Lecornu in un'intervista al quotidiano Le Parisien.

Il Vab è un veicolo corazzato per il trasporto di personale su ruote e veicolo di supporto. Lecornu ha aggiunto che la Francia sta anche esaminando la possibilità di consegnare all'Ucraina missili Exocet anti-nave di fabbricazione francese.