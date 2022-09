Roma, 17 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos il giornalista free lance italiano Mattia Sorbi, rimasto ferito nei giorni scorsi in Ucraina, è in volo verso l'Italia. L'aereo messo a disposizione dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri è decollato questa mattina alla volta di Istanbul per poi proseguire per Milano. Le condizioni di Sorbi sono buone.