Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Guerra Ucraina, Google chiude i suoi uffici in Russia. Lo riporta l'agenzia di notizia ucraina Unian, citando le parole di un portavoce dell'azienda. "Il sequestro di un conto bancario di Google Russia ha reso impossibile il funzionamento del nostro ufficio russo, incluso il mantenimento di dipendenti e salari in Russia, il pagamento di fornitori e appaltatori e l'adempimento di altri obblighi finanziari", ha affermato il portavoce di Google.

Allo stesso tempo, riferisce Unian, Google continuerà a offrire l'opportunità di utilizzare i servizi gratuiti dell'azienda per gli utenti russi. Questi includono Ricerca, YouTube, Gmail, Maps e Google Play.