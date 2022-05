(Adnkronos) - Una azione 'dimostrativa' degli hacker di Killnet , una sorta di ritorsione contro le dichiarazioni della Polizia di Stato italiana: ci sarebbe questo dietro l'aumento anomalo del traffico degli accessi al sito della Polizia di Stato, riportato dall'Adnkronos, un fenomeno che lo stava portando alla saturazione. Lo rivendicano nella loro chat di Telegram gli attivisti del collettivo russo spiegando che "secondo i media stranieri Killnet avrebbe attaccato l'Eurovision ma sarebbe stata fermata dalla polizia italiana":

Ma - spiegano gli hacker russi - "Killnet non ha attaccato l'Eurovision": però a questo punto "oggi dichiara ufficialmente guerra a 10 paesi, inclusa la menzognera polizia italiana". "Il vostro sito ha smesso di funzionare" affermano, invitando i tecnici informatici italiani a rispondere "come hanno fatto per l'Eurovision".