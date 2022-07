Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Due organizzazioni veterane degli Stati Uniti hanno premiato il cane eroe simbolo della guerra in Ucraina, Pallottola, con dei premi commemorativi. Lo riporta il canale di informazioni Ukraine Now. Alla bestiola, che è ormai diventata celebre in tutto il mondo per le sue operazioni che coadiuvano i militari, soprattutto gli artificieri, sono stati consegnati un diploma e una medaglia al valor militare.